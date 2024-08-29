Nihat Kahveci açıkladı: Olympiakos'un gözü Galatasaraylı yıldızda!
Nihat Kahveci, katıldığı bir YouTube kanalında Olympiakos'un Galatasaraylı bir yıldız ile ilgilendiğini ve kendisinden bilgi aldığını söyledi.
Eski futbolcu Nihat Kahveci transfere dair çarpıcı bir açıklama yaptı. Ünlü yorumcu, Galatasaray'dan ayrılık kararı alan oyuncu için telefon aldığını bildirdi.
Nihat Kahveci, futbolculuk döneminde takım arkadaşı olan ve an itibarıyla Olympiakos'ta sportif direktörlük görevini yürüten Darko Kovacevic'in kendisini aradığını Kontraspor YouTube kanalında açıkladı.
Nihat Kahveci, Kovacevic'in kendisine 2 futbolcu sorduğunu aktardı. Ünlü yorumcu, söz konusu futbolcuların birinin Türk olduğunu ve milli takımda forma giydiğini belirtti. Nihat Kahveci milli futbolcu için isim vermedi.
Öte yandan Kahveci, Kovacevic'in sorduğu diğer ismin Wilfried Zaha olduğunu duyurdu.
Ünlü yorumcu, "Düşünceleri var ama bilmiyorum olur mu olmaz mı. Olympiakos, Zaha ile ilgileniyor" ifadelerini kullandı.
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