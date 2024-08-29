Nihat Kahveci açıkladı: Olympiakos'un gözü Galatasaraylı yıldızda!

Nihat Kahveci, katıldığı bir YouTube kanalında Olympiakos'un Galatasaraylı bir yıldız ile ilgilendiğini ve kendisinden bilgi aldığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2024 Perşembe, 11:48
Nihat Kahveci açıkladı: Olympiakos'un gözü Galatasaraylı yıldızda!

Eski futbolcu Nihat Kahveci transfere dair çarpıcı bir açıklama yaptı. Ünlü yorumcu, Galatasaray'dan ayrılık kararı alan oyuncu için telefon aldığını bildirdi.

Nihat Kahveci açıkladı: Olympiakos'un gözü Galatasaraylı yıldızda!

Nihat Kahveci, futbolculuk döneminde takım arkadaşı olan ve an itibarıyla Olympiakos'ta sportif direktörlük görevini yürüten Darko Kovacevic'in kendisini aradığını Kontraspor YouTube kanalında açıkladı.

Nihat Kahveci açıkladı: Olympiakos'un gözü Galatasaraylı yıldızda!

Nihat Kahveci, Kovacevic'in kendisine 2 futbolcu sorduğunu aktardı. Ünlü yorumcu, söz konusu futbolcuların birinin Türk olduğunu ve milli takımda forma giydiğini belirtti. Nihat Kahveci milli futbolcu için isim vermedi.

Nihat Kahveci açıkladı: Olympiakos'un gözü Galatasaraylı yıldızda!

Öte yandan Kahveci, Kovacevic'in sorduğu diğer ismin Wilfried Zaha olduğunu duyurdu.

Nihat Kahveci açıkladı: Olympiakos'un gözü Galatasaraylı yıldızda!

Ünlü yorumcu, "Düşünceleri var ama bilmiyorum olur mu olmaz mı. Olympiakos, Zaha ile ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

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