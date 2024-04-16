Felipe Anderson'dan ayrılık kararı: Yeni takımı resmen açıklandı!
Brezilyalı oyuncu Felipe Anderson, sezon sonunda İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio'dan ayrılacağını açıkladı. Felipe Anderson'un yeni takımı ise resmen belli oldu.
Lazio forması giyen Felipe Anderson, sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılacak.
Brezilyalı futbolcu, yaptığı açıklamada, "Lazio'ya ve beni her zaman destekleyen taraftarına duyduğum saygıdan dolayı, kulüple sözleşme yenileme konusunda bir anlaşmaya varamadığımızı ve bu nedenle önümüzdeki sezon başka bir yol izleyeceğimi söyleyebilirim. Profesyonelliğimi ve Lazio'ya olan bağlılığımı her zaman ortaya koydum. Bu nedenle sözleşmemin son gününe kadar kendimi adamaya devam edeceğim. Her şey için teşekkür ederim" dedi.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Anderson'un bu açıklamasından kısa süre sonra ise Brezilyalı yıldızın yeni kulübü belli oldu. Palmeiras, 31 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, Anderson ile bir ön sözleşme imzalandığı ve deneyimli futbolcunun temmuz ayı itibarıyla takıma katılacağı belirtildi.
11 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR
2013 yılında Santos'tan Lazio'ya transferiyle birlikte Avrupa'ya adım atan Anderson, Palmeiras'a transferiyle 11 yıl sonra ülkesi Brezilya'ya dönecek.
Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Anderson, bu sezon İtalyan ekibinde çıktığı 44 maçta 5 gol attı ve 7 asist yaptı.
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