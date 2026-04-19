Rafa Silva attı: Lizbon derbisinde Benfica güldü!

Portekiz Süper Ligi'nin 30. haftasında Sporting ile Benfica karşı karşıya geldi. Estadio Jose Alvalade'de oynanan Lizbon derbisini konuk ekip Benfica 2-1 kazandı.
Sporting, 19. dakikada Luis Suarez ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Benfica ise 27. dakikada Andreas Scheljederup'un penaltı golüyle öne geçti.
RAFA SILVA SKORU BELİRLEDİ
Sporting, 72. dakikada Hidemasa Morita'nın golüyle eşitliği sağladı.
Rafa Silva, 90+3'te attığı golle derbiyi Benfica'ya kazandırdı.
BENFICA NAMAĞLUP
Ligde namağlup unvanını koruyan Benfica, bitime 4 hafta kala 72 puanla ikinci sıraya yükseldi.
Sporting ise 70 puanla 3. sıraya indi ve lider Porto'nun 5 puan gerisinde kaldı.
Benfica, gelecek hafta Moreirense'yi konuk edecek. Sporting ise AFS le karşılaşacak.