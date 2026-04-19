Rafa Silva attı: Lizbon derbisinde Benfica güldü!

19.04.2026 22:32:00
Benfica, Portekiz Süper Ligi'nin 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sporting'i 2-1 mağlup etti.

Portekiz Süper Ligi'nin 30. haftasında Sporting ile Benfica karşı karşıya geldi. Estadio Jose Alvalade'de oynanan Lizbon derbisini konuk ekip Benfica 2-1 kazandı.

Sporting, 19. dakikada Luis Suarez ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Benfica ise 27. dakikada Andreas Scheljederup'un penaltı golüyle öne geçti.

RAFA SILVA SKORU BELİRLEDİ

Sporting, 72. dakikada Hidemasa Morita'nın golüyle eşitliği sağladı.

Rafa Silva, 90+3'te attığı golle derbiyi Benfica'ya kazandırdı.

BENFICA NAMAĞLUP

Ligde namağlup unvanını koruyan Benfica, bitime 4 hafta kala 72 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Sporting ise 70 puanla 3. sıraya indi ve lider Porto'nun 5 puan gerisinde kaldı.

Benfica, gelecek hafta Moreirense'yi konuk edecek. Sporting ise AFS le karşılaşacak.

Fenerbahçe'yi mağlup etti... Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off finali beşinci maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazandı ve şampiyon oldu.
Esenler Erokspor'a 'kayırma' isyanı: 'Cumhurbaşkanının haberi olmadan...' Ankara Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ, 1-0 kaybettikleri Esenler Erokspor maçının ardından görüşlerini aktardı. Akdağ, "Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı. Onu hepimiz seviyoruz. Ama Erokspor’dakiler de onun evladı, biz de onun evladıyız. Bu kadar net söylüyorum, buradakiler kayrılıyor" ifadelerini kullandı.
Manchester City, Arsenal'i devirdi: Premier Lig'de zirve yarışı alev aldı İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, Arsenal'i 2-1 mağlup etti. Manchester City, eksik maçını da kazanması durumunda lider Arsenal ile puanları eşitleyecek.