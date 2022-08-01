Felipe Jonathan: 'Fenerbahçe teklif yaptı'

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 22:41

Brezilyalı ekibi Santos'ta forma giyen Felipe Jonatan, yılın başlarında Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi.

Sporx'in haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu, "Yılın başlarında Fenerbahçe'den bir teklif geldi. Şimdi müzakereler için yeni bir fırsat ortaya çıktı. Umarım mümkün olan iyi şekilde sonuçlanır. Kulübe ise henüz herhangi bir resmi teklif yapılmadı. Şu anda temsilcim ile kulüpten sorumlu kişiler, resmi teklif gelmesi durumuna göre görüşme yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Felipe Jonathan'ın Santos ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Ezgjan Alioski'yi transfer etmesinin ardından Felipe Jonathan konusunda resmi bir adım atması beklenmiyor.