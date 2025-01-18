Felix Uduokhai: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Samsunspor ile 0-0 berabere kalınan maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Samsunspor maçı sonrası konuştu.
Uduokhai, "İyi bir takıma karşı oynadık, Samsunspor iyi bir takım. Kırmızı karttan sonra oyun değişti, daha fazla alan bulmaya başladık. Gole yakın olan bizdik ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Dürüst olmak gerekirse rakibimiz de savunmada hayatını verdi. 1-0'ı bulamadığımız için üzgünüz." dedi.
Uduokhai, "Bugün bizim için kolay olmadı, zemin de bizim zorladı. İşin ritim ve öz güven tarafı da var. Golü bulsaydık maça daha da bağlanabilirdik. Fırsatlar da bulduk açıkçası, Semih ile gole yaklaştık. Tekrar söylemek lazım, rakibimiz çok iyi savunma yaptı." sözlerini sarf etti.
Etiketler: #Felix Uduokhai #beşiktaş #samsunspor #Trendyol Süper Lig
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