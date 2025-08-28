Fenerbahçe, 20 milyon talep etmişti... Inter'den Yusuf Akçiçek kararı!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, transfer listesinde bulundurduğu Fenerbahçe'nin genç stoperi için son kararını verdi.

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Corriere dello Sports'un haberine göre; Milano ekibi, Sarı-lacivertlilerin 20 milyon Euro talep ettiği Yusuf Akçiçek transferinden vazgeçti.

TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Inter'in milli stoper için yaptığı 17 milyon Euro'luk teklif Fenerbahçe tarafından reddedilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla 21 maçta forma şansı buldu. Yusuf, bu maçlarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.