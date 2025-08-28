Spor yazarları, Benfica - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Savaştan kaçan general olur mu!'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica'ya konuk oldu. Rakibine 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler Devler Ligi'ne veda etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

"SİZİN ESERİNİZ"

Hilmi Türkay: "Evet... Lafı uzatmaya gerek yok! Bu sonuç, başkan Ali Koç’un, yönetimin, Jose Mourinho’nun, olağanüstü seçimi eylül ayından önceye aldıramayan muhalefetin eseridir... Haftalardır nereye transfer yapılacağı belliyken kanatlara, orta sahanın merkezine, 10 numaraya oyuncu almayan, alamayan Koç ve ekibidir sorumlu! Geçen sezon yaşanan bir sürü olaya rağmen ısrar edilen ve hâlâ böylesine kritik maça saatler kala “alay eder gibi” açıklamalar yapabilen Jose Mourinho’dur bu tablonun mimarı... Ve iki Benfica maçında toplasanız 10 dakika dahi iyi futbol sergileyemeyen futbolculardır başarısızlığın aktörü... 16 yıldır Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan asırlık çınar Fenerbahçe; ne acıdır ki futbolda büyük kulüp olma refleksini günden güne yitiriyor!" (Cumhuriyet)

"TUR ZATEN İSTANBUL'DA KAYBEDİLMİŞTİ"

Uğur Meleke: "Benfica, hiç kimsenin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşmek isteyeceği türden bir rakip değil. Avrupa kupaları tarihinde 16 yarı finali, 12 finali olan bir dev... Bu sene 20’nci kez Şampiyonlar Ligi’ne giriyorlar, son 10 yılda 9 kez gruplara kaldılar, 6’sında da gruplardan çıktılar. Yani zaten çok az kişi, Estadio da Luz’da oynanacak bir Benfica-Fenerbahçe müsabakası öncesi favorinin Türk temsilcisi olduğunu söyleyebilir. Avrupa kupalarında 500’ün üzerinde maç deneyimi olan Lizbon ekibinin Devler Ligi’ne girmesi pek kimseyi şaşırtacak bir sonuç değil.

Ancak... 20 Ağustos 2025 gecesi Kadıköy’de saat 23:15 sularında Bruno Lage öyle bir hata yapmıştı ve Jose Mourinho’ya öyle büyük bir fırsat sunmuştu ki...

Kadıköy’de bu eşleşmenin ilk ayağının 60’ıncı dakikasıydı. Durum 0-0’dı. Benfica koçu Bruno Lage büyük bir hata yaparak oyundan bir ön libero çıkardı, santrfor Ivanovic’le 4-4-2’ye döndü. 5 dakika sonra bir ön liberosu (Florentino) kırmızı görünce sahada ikisi santrfor 10 kişiyle kalakaldı Lage. Üstelik kalan iki ön libero (Rios ve Barrenechea) da sarı kartlılardı. Tarihi bir fırsattı bu Fenerbahçe için. Mourinho’nun ofansif hamle yapıp gardı düşmüş Benfica’yı indirebilmek için yaklaşık yarım saati vardı. Ama yapmadı. Bir stoper çıkarmadı. Beşli savunmadan vazgeçmedi. Duran top silahı İrfan Can’ı 85’e kadar sokmadı.

İnsanın canını sıkan, Mourinho’nun İstanbul’da o fırsatı değerlendirmemesi, 0-0’a razı olmasıydı. Turu da zaten İstanbul’da kaybetti Mourinho.

Mourinho geçtiğimiz hafta Kadıköy’de almadığı riskleri, Lizbon’da 65’te 1-0 gerideyken aldı. Dün 65’le 80 arası merkezde İsmail’li, sağ kanat bekte Oğuz’lu, önde Talisca-Nesyri-Duran’lı modelle Fenerbahçe daha efektifti. Oğuz her sahada olduğunda yaptığı gibi kanadını hareketlendirdi, onun pası ve Nesyri’nin kafasıyla bulunan pozisyonda direğe takıldı uzatma fırsatı.

Kadıköy’deki son yarım saatte Mourinho’nun çekingenliğine takıldı ve orada elendi Fenerbahçe. Dün Lizbon’da bir şeyleri değiştirmesi çok zordu zaten." (Hürriyet)

"SAVAŞTAN KAÇAN GENERAL OLUR MU!"

Gürcan Bilgiç: "Bir gün önce "Benfica şöyle iyi, böyle fena" diye konuşan Mourinho'nun ruh halini yansıtan Fenerbahçe vardı sahada. Böyle maçların hikâyesinde "kahramanlar" vardır. Bunu ya takım kendi içinden çıkartır ya da teknik adam kurduğu özel planla. Bu belirsiz kişiyi biz önde ve orta sahadan beklerken, Livakovic'ti aslında Fenerbahçe'yi oyunda tutan. İki özel kurtarışla maçın kopmasını engelledi.

Mourinho oyuncularından şikâyet etmesine rağmen, Benfica'nın hocası Lage'in "oyun gücü" gibi bir silahı vardı. Önde baskıyı da doğru yapıyor, geriye de doğru koşuyorlardı. Biri ofsayta, biri faule takılan iki golleri vardı. Livakovic'in mucize kurtarışında yine korner atışı vardı. Adam hazırlanmış, duran top seti yapmış. "Böyle gol atarız" demiş. 'Special' bu bölümde "uzun adama atın" diye anılan, kimsenin tahmin edemeyeceği (!) taktiğe sahip. Kerem Aktürkoğlu attı golü. Birçok arkadaşım "isyan" mesajı attı. Başka takımlara karşı oynayan, başka oyuncular gibi olmasını beklediler Kerem'in. Halbuki gerçek Fenerbahçeli gibi ekmeğini yediği kulübe hakkını verdi. Golüne sevinmeyerek de aidiyetini de gösterdi. Helal olsun. Eğer bu yaşananlardan sonra hâlâ takımın başında Mourinho kalmaya devam ederse, ben Ali Koç olsam, "Lage senin arkadaşın, antrenman setlerini al, drillerini öğren ve bizim takıma uygula" derim. Yoksa ,"Git, Setubal'da kendi adını taşıyan caddeden bir ev tut, kazandığın kupaları mahallenin kahvesine gelenlere anlat" diye de eklerdim.

Şampiyonlar Ligi'ne katılamamayı değil, savaştan kaçan bir general ile yola devam edilir mi; bunu tartışmalı Fenerbahçeliler." (Sabah)

"MOURİNHO'NUN TEK OLUMLU KATKISI YOK"

Ömer Üründül: "Yeri geldikçe vurguluyorum, bizim vasat takımlar karşısındaki maçlarımızda dahi favori rakiplerdir. F.Bahçe ile Benfica'nın bir incelemesini yapalım… Oturmuş saha düzeninde ve sistemde Benfica uzak ara önde. Fizik olarak da aynı şekilde. Doğal olarak zor bir maç. Ama futbolda çareler tükenmez. Doğru bir takım tertibi yapacaksın, iyi bir taktik plan uygulayacaksın ancak dün geceye baktığımızda F.Bahçe'nin hiçbir şekilde planı yok. Doğal olarak kontrollü ve savunma ağırlıklı oynayacaksın, ne kontratak yapabiliyorsun, rakibi karşılamada da sürekli alan bırakıp pozisyonlar veriyorsun. Duran toplarda F.Bahçe kullanıyor etki yok, Benfica'nın duran topta gol atabilecek sadece 3 oyuncusu var: Pavlidis, Otamendi ve Silva, her duran topta F.Bahçe defansı değil bu üç oyuncu topla buluşup vuruyor. İki rakip arasında her yönden bu kadar büyük fark olursa, rakibin kaçırdıklarını da göz önüne alırsak, tek farklı yenilgi bu şartlarda su götürür.

Oyuncuların performanslarına şöyle bir göz atarsak; ilk 45 dakika oynayan Amrabat sıfır, Fred oynarmış gibi yapıyor ama bir şey yok. Szymanski de kazandığı topların yüzde 90'ını kolayca kaybediyor. Semedo sakatlandıktan sonra Mert üçlü defans sisteminde sağ önde başarılı olacak bir oyuncu değil. Brown, Aursnes'in kulvarını kapatmasıyla hiçbir şey yapamadı. Bana göre uzun ayrılıktan sonra Livakovic, görevini yaptı. Son olarak şunu söylüyorum, bu Mourinho'nun Fenerbahçe'ye hiçbir olumlu katkısı yok. Beni kariyer ilgilendirmiyor. Tabii bu eşleşmenin en ilginç yönü, toplamda atılan tek golün Kerem'den gelmesi." (Sabah)