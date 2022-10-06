Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı!: Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, kendi sahasında ağırladığı AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında sahasında AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi.
Kadıköy'de oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, baştan sona rakibine üstünlüğünü kabul ettirirken, sahadan da 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Michy Batshuayi ve 79. dakikada Rafael Mamas (kendi kalesine) kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, gruptaki puanını 7'ye yükseltti. AEK Larnaca ise 3 puanda kaldı.
Grubun 4. haftasında Fenerbahçe, AEK Larnaca ile bu kez deplasmanda karşılaşacak.
JORGE JESUS'TAN 6 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı.
Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada 6 farklı ismi ilk 11'de değerlendirirken, 4'lü savunma düzenini tercih etti.
Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Enner Valencia'yı yedek soyunduran tecrübeli çalıştırıcı, Willian Arao'yu ise kadroya almadı.
Deneyimli teknik adam, bu isimlerine yerine ise Bright Osayi-Samuel, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Emre Mor, Diego Rossi ve Michy Batshuayi'yi 11'de değerlendirdi.
Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Arda Güler ve Miha Zajc yedekler arasında yer aldı.
ARAO RİSKE EDİLMEDİ
Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Willian Arao, AEK Larnaca karşısında riske edilmedi.
Sarı-lacivertlilerde maçın son antrenmanında yer alamayan Arao'nun kas ağrısının bulunduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş da AEK Larnaca karşısında takımlarını yalnız bıraktı.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon her maçta olduğu gibi AEK Larnaca maçına da yoğun ilgi gösterdi.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hafta içinde ve geç saatte oynanmasına rağmen stadın tamamına yakınını doldurdu.
Taraftarlar, müsabaka öncesi futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak onlara sevgi gösterisinde bulundu.
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