Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Manchester City ve Real Madrid de bizim gibi'

"OYUNCULARDAN MAKSİMUM MÜCADELE İSTİYORUM"

"Lig veya Avrupa maçı olsun fiziksel olarak oyuncularımdan ellerinden geleni yapmalarını, maksimum mücadele istiyorum. Fenerbahçe böyle oynamalıdır. Hem fiziksel ve hem de taktiksel olarak bütün güçlerini kullanmalarını istiyorum. Bunlar yüzünden çok fazla yorgun olabiliyorlar ama Fenerbahçe'yi de güçlü yapan bu. Hem taktik hem fiziksel olarak güçlü olmalıyız. Rakibimizi şaşırtabilmek için hep aynı güçlü oyunu istiyoruz."