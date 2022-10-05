Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Manchester City ve Real Madrid de bizim gibi'
"ZORLU BİR MAÇ OLACAK"
"İki takım için de önemli bir maç olacak. AEK, Dinamo Kiev'i yendi ve gruptan çıkmak için önemli bir puan aldı. Gruptan çıkma yarışında olduklarını gösterdiler. Evimizde oynamanın avantajını lehimize çevirmek istiyoruz. Taraftarlarımızın yardımıyla kazanmak istiyoruz. Takımımız çok tanınmasa da uluslararası kaliteli yabancı oyuncuları var. Zorluklar çıkacaktır maçta ama zorlukları lehimize çevirmek için çalışıyoruz."
"KAZANIRSAK ÖNEMLİ AVANTAJ OLACAK"
"Rennes son anda kazanı AEK Larnaca'ya karşı. Dinamo Kiev'i yendiler. Rakibimiz iyi bir takım. Maç riskli bir maç olabilir. Biz bunun bilincinde çalışıyoruz. Kaliteli oyuncuları var. Siz de göreceksiniz. Biz de sahip olduğumuz değeri biliyoruz. AEK'i yenersek gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde edeceğiz."
"OYUNCULARDAN MAKSİMUM MÜCADELE İSTİYORUM"
"Lig veya Avrupa maçı olsun fiziksel olarak oyuncularımdan ellerinden geleni yapmalarını, maksimum mücadele istiyorum. Fenerbahçe böyle oynamalıdır. Hem fiziksel ve hem de taktiksel olarak bütün güçlerini kullanmalarını istiyorum. Bunlar yüzünden çok fazla yorgun olabiliyorlar ama Fenerbahçe'yi de güçlü yapan bu. Hem taktik hem fiziksel olarak güçlü olmalıyız. Rakibimizi şaşırtabilmek için hep aynı güçlü oyunu istiyoruz."
"FENERBAHÇE BÖYLE OYNAMALI"
"Her takım deplasmanda oynarken gol atmakta zorlanabilir. Bu normal. Sadece Fenerbahçe için geçerli değil bu durum. Manchester City ya da Real Madrid de zorlanıyor. Futbolun gerçeği bu. Biz ligin en çok gol atan takımıyız, bu kalitemizi gösteriyor ve böyle devam etmek istiyoruz. Her zaman en üst seviyemizde olmaya çalışıyoruz."
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