Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'de, sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu belli oldu.
Ekim ayında tam 7 maç oynayacak olan ve zorlu fikstürün ilk adımında 6 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye, Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi.
Sabah’ın haberine göre, dizinden sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun bir ay sahalardan uzak kalacak.
Dizinde travma tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisine hemen başlandığı belirtildi. Mert Hakan'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden ve dünkü idmanda bireysel olarak çalışan Joshua King ve Luan Peres de AEK Larnaca karşılaşmasında görev alamayacak.
Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin sezon başında yaptığı Avusturya kampında da 2 Temmuz'da adalesinden sakatlık yaşamış ve yaklaşık 30 gün sahalardan uzak kalmıştı.
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