Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na İtalya kancası!
Napoli'nin Beşiktaş ile geçtiğimiz hafta sonu oynanan derbiye temsilcisini gönderdiği, genç yıldızla ilgili raporun yine çok olumlu olması nedeniyle resmi girişimlere başlama kararı alındığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Napoli ocak ayında ya da sezon sonunda bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe yönetiminin bu sezon başında Ferdi Kadıoğlu ile yaptığı yeni sözleşmede herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmuyor. Yönetimin bu nedenle genç yıldızın fiyatını 25 milyon Euro olarak belirlediği ifade ediliyor.
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