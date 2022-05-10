Fenerbahçe, 5 yıldızlı tişörtleri satışa çıkardı

10 Mayıs 2022 Salı, 18:10

Fenerbahçe Kulübü, 5 yıldız tişörtleri satışa sundu. Tişörtler 159, 95 TL fiyatıyla Fenerium üzerinden satışa çıktı.

Sarı-lacivertli futbolcular, Beşiktaş derbisi öncesi Ülker Stadyumu'ndaki antrenmanda 5 yıldızlı Fenerbahçe arması bulunan tişört giyerek 2010-11 kupasıyla poz vermişti.

"SİZ NE YAPARSANIZ YAPIN ARMAMIZA 5 YILDIZI KOYACAĞIZ"

Geçen hafta düzenlenen Yüksek Divan Kurulu'unda konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, şu ifadeleri kullanmıştı:

"2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Formalar çoktan ısmarlandı. Siz ne yaparsanız yapın koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden başlayacağız. Bir sezon 3 yıldızı çıkarttık size mesaj olsun diye ama anlayamıyorsunuz. Ve her adımda bu gerçeği artık resmen kullanacağız, duyuracağız. Biz bunu Lefterlere, şampiyon yapan bütün sporculara borçluyuz. Onlar bize haklarını helal etmemiş olur sessiz kalırsak. Medeni şekilde her şeyi yaptık, tahammül ettik siz bir arpa boyu kadar çalışma yapmamışsınız, yazıklar olsun size."