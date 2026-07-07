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Fenerbahçe açıkladı: 8 yıllık birliktelik sona erdi!

Fenerbahçe açıkladı: 8 yıllık birliktelik sona erdi!

7.07.2026 15:36:00
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Fenerbahçe açıkladı: 8 yıllık birliktelik sona erdi!

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe, erkek basketbol takımının isim ve ana sponsoru Beko ile olan işbirliğinin sona erdiğini açıkladı.
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Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının isim ve ana sponsoru Beko ile olan işbirliğinin sona erdiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın isim ve ana sponsoru olarak 8 yıldır kulübümüzün yanında yer alan Beko ile iş birliğimiz, Beko'nun aldığı karar doğrultusunda sona ermiştir. Kulübümüze verdikleri güven, destek ve katkılar için Beko ailesine teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, dün olduğu gibi yarın da aynı inançla, kararlılıkla ve büyük hedeflerle yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz."

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