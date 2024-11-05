Fenerbahçe açıkladı: İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı belli oldu!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Trabzonspor maçında sakatlanan milli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe açıkladı: İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:42

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci için bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı nedeniyle; AZ Alkmaar ve Sivasspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor. İrfan Can'ın, milli ara sonrası Kayserispor maçına yetişmesi bekleniyor.


Etiketler: #irfan can kahveci #sakatlık #fenerbahçe #trabzonspor

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