Fenerbahçe açıkladı: İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı belli oldu!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Trabzonspor maçında sakatlanan milli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci için bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı nedeniyle; AZ Alkmaar ve Sivasspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor. İrfan Can'ın, milli ara sonrası Kayserispor maçına yetişmesi bekleniyor.
Etiketler: #irfan can kahveci #sakatlık #fenerbahçe #trabzonspor
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