Fenerbahçe açıkladı: İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı belli oldu!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:42

Güncelleme: 05.11.2024 - 10:42

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci için bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı nedeniyle; AZ Alkmaar ve Sivasspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor. İrfan Can'ın, milli ara sonrası Kayserispor maçına yetişmesi bekleniyor.