Fenerbahçe açıkladı: Yeni transfer ülkesine döndü!

Fenerbahçe Beko'nun, yeni transferi Luka Samanic ile sağlık sorunları gerekçesiyle yollarını ayırabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe açıkladı: Yeni transfer ülkesine döndü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 19:46

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko'da önemli bir gelişme yaşandı.

Sporx'in haberi göre sarı-lacivertliler, yeni transfer Luka Samanic ile sağlık sorunları gerekçesiyle yollarını ayırabilir. Sporcunun durumu detaylıca kontrol ediliyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Luka Samanic için açıklama yapan Fenerbahçe Beko, "Oyuncumuz Luka Samanic, kişisel nedenlerden ötürü kulübümüzden izin alarak 6 Eylül Cuma günü ülkesine gitmiştir. Süreç şube yetkililerimizce yakından takip edilmekte olup, oyuncumuzun durumuna ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

LİSTEDEKİ İSİM

Samanic ile yolların ayrılması halinde yeni bir oyuncu alınması gündeme gelebilir.

Fenerbahçe Beko'nun Samanic yerine Khem Birch'i listesinin 1 numarasına yazdı.


Etiketler: #Luka Samanic #fenerbahçe beko #sağlık sorunları

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