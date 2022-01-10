Maçta Montero ile gerilen Josef de Souza açıklama yaptı
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçta sinirler gerildi. Josef de Souza ve Montero tartışma yaşadı. Brezilyalı futbolcu maçtan sonra duruma açıklık getirdi.
Katar'dan Süper Kupa zaferiyle dönen Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıktı. Siyah-beyazlılar 2 kez öne geçtiği maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Maçın sonlarına doğru Gökhan Gönül'ün Umut Meraş'a yaptığı hareket sonrasında ortalık karıştı. Beşiktaşlı ve Rizesporlu futbolcular arasında gerilim yaşandı. Bunların sonucunda ev sahibinde Gökhan Gönül, siyah-beyazlılarda Montero ikinci sarı-karttan oyun dışı kaldılar.
Ancak yaşanan gerginlik sırasında kameralara Josef de Souza'nın Montero'ya müdahalesi takıldı. Brezilyalı orta saha maçın ardından Montero ile fotoğrafını paylaşarak açıklamalarda bulundu.
"Sahada olan her şey sahada kalır" diye yazan Josef, "Bazen kazanma isteğimiz kendimizi kaybetmemize yol açıyor ama inanın her şey takımın iyiliği için. Peki ya sonra? Sarılıyoruz ve devam ediyoruz. Seni seviyorum Montero." ifadelerini kullandı.
İspanyol stoper de Josef'e cevap olarak, "Josef benim abim, en iyi arkadaşım. Bana yardımcı olduğu her şey için ona teşekkür ederim. Seni seviyorum ve sana saygı duyuyorum Josef. Her zaman birlikteyiz." mesajını yazdı.
MONTERO'DAN KIRMIZI KART ÖZÜRÜ
Montero, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla taraftardan özür diledi.
"Çok üzgünüm, kendi hatam ikinci sarı kartı görerek takımımı 10 kişi bıraktım. Bir daha yaşanmayacak. Üzgünüm çünkü her maç sahada elimden geleni yapıyorum. Sizi seviyorum. Haydi Beşiktaş"
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