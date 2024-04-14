Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa şampiyonu!

FIBA EuroLeague final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 20:42
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa şampiyonu!
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final etabı şampiyonluk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yendi.

Final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile Villeneuve d'Ascq LM, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunda rakibi karşısında Collier, McBride ve Milic'in etkili olan Fenerbahçe Alagöz Holding bu periyonu 28-27 önde kapattı.

İkinci periyotun ilk 5 dakikası karşılıklı atılan sayılarla geçildi. Rakibi karşısında savunma ve hücumda etkili olan Fenerbahçe Alagöz, özellikle Meesseman'nin rakip pota altında sayılar buldu. Fenerbahçe Alagöz, 13 sayı farkla devreye 58-45 önde gitti.

Üçüncü periyotta rakibi karşısında hücum ve savunma üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe bu çeyreği 77-61 önde kapattı.

Son çeyreğe skor avantajıyla giren sarı-lacivertliler, bu periyodun ilk 5 dakikasında farkı 25 sayıya çıkardı (91-66). Periyodun kalan bölümünde üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Alagöz Holding rakibini 106-73 yendi.

Fenerbahçe, bu sonuçla FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Fenerbahçe Alagöz, EuroLeague finallerinde 100 sayı barajını aşan ilk takım olarak da tarihe geçti. 

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Viola Györgyi (Romanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 22, Anderson 7, Milic 16, McBride 17, Collier 33, Sevgi Uzun 3, İdil Sacalir, Alperi Onar 2, Tilbe Şenyürek 2, Badiane 4, Lekovic, Laksa,

Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 17, Smalls 12, Diaby 6, Burke 17, Salaun 12, Gueye 3, Heriaud, Abraham, Mununga, Mbaka 6

1. Periyot: 28-27

Devre: 58-45

3. Periyot: 77-61


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