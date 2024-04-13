Kadınlar EuroLeague'in MVP'si Fenerbahçe Alagöz Holding'den!

Fenerbahçe Alagöz Holding'in Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, FIBA Kadınlar EuroLeague'de sezonun en değerli oyuncusu seçildi.

AA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 17:05
Kadınlar EuroLeague'in MVP'si Fenerbahçe Alagöz Holding'den!
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Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague'de sezonun en değerli oyuncusu (MVP), Fenerbahçe Alagöz Holding'den Emma Meesseman seçildi.

Final Four etabı Mersin'de düzenlenen organizasyon kapsamında, başantrenörler, takım kaptanları, basın mensupları ve taraftarların katıldığı oylamayla dereceye giren sporcular belirlendi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok da katıldı.

EN İYİ 5'LER AÇIKLANDI

Fenerbahçeli Meesseman'ın MVP ödülünü aldığı programda, FIBA Kadınlar EuroLeague'de yılın birinci ve ikinci en iyi 5'leri de açıklandı.

Birinci takımda, Emma Meesseman ve Kayla McBride (Fenerbahçe), Leonie Fiebich (Casademont Zaragoza), Ezi Magbegor (ZVVZ USK Prag) ile Marina Mabrey (ÇBK Mersin) yer aldı.

İkinci takım ise Kennedy Burke ve Janelle Salaun (Villeneuve d'Ascq LM), Valeriane Ayayi (ZVVZ USK Prag), Yvonne Anderson (Fenerbahçe) ile Elizabeth Williams'tan (ÇBK Mersin) oluştu.

Ödüle layık görülen diğer isimler şöyle:

- Yılın en iyi defans oyuncusu: Yvonne Anderson (Fenerbahçe)

- Yılın en iyi genç oyuncusu: Sika Kone (Perfumerias Avenida)

- Yılın koçu: Rachid Meziane (Villeneuve d'Ascq LM)

- Sezonun en iyi oyunu: Destiny Slocum (Serco UNI Gyor)

- Kulüp mükemmeliyet ödülü: Casademont Zaragoza

- Sportif miras ödülü: Sonja Vasic???????


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