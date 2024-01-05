Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Türkiye Kupası final maçında ÇBK Mersin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 13:17
Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. 

Türkiye Kupası’nı tarihinde 13 kez kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe, ING Kadınlar Türkiye Kupası 2024 çeyrek final maçında karşılaştığı Nesibe Aydın’ı 96-57 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi. Sarı-lacivertliler, Dörtlü Final'de ise OGM Ormanspor’u 93-86 geçerek adını finale yazdırdı.

Müzesinde bir Türkiye Kupası bulunan ÇBK Mersin ise Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 65-76 yenerek Dörtlü Final'e çıktı. Dörtlü Final'de Beşiktaş’ı 87-84 mağlup eden Mersin temsilcisi, ikinci finalist oldu.

FENERBAHÇE - ORMANSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Alagöz Holding, ile ÇBK Mersin’in karşı karşıya geleceği final müsabakası, bu akşamı saat 19.00’da Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda oynanacak.

FENERBAHÇE - ORMANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.


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