Fenerbahçe Alagöz Holding - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA EuroLeague'in ilk hafta maçında kendi sahasında Valencia Basket'i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague'de 2023-2024 sezonunu açıyor.
Ligin son şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding, A Grubu ilk haftasında İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.
FENERBAHÇE - VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA?
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele sarı-lacivertli takımın resmi kanalı FB TV'den naklen yayımlanacak.
Sarı-lacivertli takım, geçen sezon FIBA EuroLeague'in finalinde ÇBK Mersin'i 99-60 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.
Fenerbahçe Alagöz Holding, ayrıca FIBA Süper Kupa maçında Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibini 109-52 yenerek kupanın sahibi olmuştu.
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