Fenerbahçe Alagöz Holding - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA EuroLeague'in ilk hafta maçında kendi sahasında Valencia Basket'i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 15:57
Fenerbahçe Alagöz Holding - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague'de 2023-2024 sezonunu açıyor.

Ligin son şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding, A Grubu ilk haftasında İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.

FENERBAHÇE - VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele sarı-lacivertli takımın resmi kanalı FB TV'den naklen yayımlanacak.

Sarı-lacivertli takım, geçen sezon FIBA EuroLeague'in finalinde ÇBK Mersin'i 99-60 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, ayrıca FIBA Süper Kupa maçında Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibini 109-52 yenerek kupanın sahibi olmuştu.


Fenerbahçe Alagöz Holding Valencia Basket FIBA Kadınlar Euroleague canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı... Spartak Trnava kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı... Spartak Trnava kamp kadrosu belli oldu!
Fenerbahçe, Slovakya'da Spartak Trnava'nın konuğu oluyor!

Fenerbahçe, Slovakya'da Spartak Trnava'nın konuğu oluyor!
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'den şampiyonluk mesajı!

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'den şampiyonluk mesajı!

En Çok Okunan Haberler