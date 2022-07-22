Fenerbahçe Alassane Plea için resmi teklif yaptı
Fenerbahçe'de yıldız santrfor arayışlarına hız verildi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, 0-0 berabere kalınan Dinamo Kiev maçının ardında “Eksik olan ofanstaki kaliteydi” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Fenerbahçe yönetimi Alassane Plea için resmi teklif yaptı.
Hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Borussia Mönchengladbach'ın golcüsü Alassane Plea'yı gözüne kestirdi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçının ardından hücum kalitesinden yakınması yönetimi harekete geçirdi. Alman basınına göre sarı-lacivertli kulüp Plea için Alman ekibine teklif yaptı.
Almanlar Fransız forvet için 5 milyon Euro bonservis talep ederken, Fenerbahçe fiyatı düşürmek için pazarlıkları sürdürüyor.
29 yaşındaki Fransız forvet, geçtiğimiz sezon 36 maçta 10 gol ve 8 asist kaydetti.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- AKP’li belediye başkanı görevinden ayrıldı
- İşçilere SMS ile çağrı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Koca: 14 kişi yoğun bakımda
- Reuters'ın anketinde 'seçim' ayrıntısı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge