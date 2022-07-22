Fenerbahçe Alassane Plea için resmi teklif yaptı

Fenerbahçe'de yıldız santrfor arayışlarına hız verildi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, 0-0 berabere kalınan Dinamo Kiev maçının ardında “Eksik olan ofanstaki kaliteydi” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Fenerbahçe yönetimi Alassane Plea için resmi teklif yaptı.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 09:19
Fenerbahçe Alassane Plea için resmi teklif yaptı
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Hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Borussia Mönchengladbach'ın golcüsü Alassane Plea'yı gözüne kestirdi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçının ardından hücum kalitesinden yakınması yönetimi harekete geçirdi. Alman basınına göre sarı-lacivertli kulüp Plea için Alman ekibine teklif yaptı.

Almanlar Fransız forvet için 5 milyon Euro bonservis talep ederken, Fenerbahçe fiyatı düşürmek için pazarlıkları sürdürüyor.

29 yaşındaki Fransız forvet, geçtiğimiz sezon 36 maçta 10 gol ve 8 asist kaydetti.



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