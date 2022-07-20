Fenerbahçe, Arao ve King, ilk kez sahada
Fenerbahçe'de yeni transferler Willian Arao ve Joshua King, sarı-lacivertli formayı ilk kez Dinamo Kiev ile oynanacak karşılaşmada giyecek.
Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'de iki isim de ilki yaşayacak.
Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde kadrosuna kattığı Willian Arao ve Joshua King, ilk kez sarı-lacivertli formayı Dinamo Kiev maçında giyecek.
Fenerbahçe'de kamp döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olan İsmail Yüksek de ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de sahaya çıkacak.
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