Fenerbahçe, Arao ve King, ilk kez sahada

Fenerbahçe'de yeni transferler Willian Arao ve Joshua King, sarı-lacivertli formayı ilk kez Dinamo Kiev ile oynanacak karşılaşmada giyecek.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 20:13
Fenerbahçe, Arao ve King, ilk kez sahada
Abone Ol google-news

Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'de iki isim de ilki yaşayacak.

Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde kadrosuna kattığı Willian Arao ve Joshua King, ilk kez sarı-lacivertli formayı Dinamo Kiev maçında giyecek.

Fenerbahçe'de kamp döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olan İsmail Yüksek de ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de sahaya çıkacak.


fenerbahçe willian arao Joshua King Dinamo Kiev uefa şampiyonlar ligi
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler