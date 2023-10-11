Fenerbahçe - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague ikinci hafta maçında kendi evinde ASVEL Lyon ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 10:35
Fenerbahçe - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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Kadınlar EuroLeague'de ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe Alagöz Holding, kendi evinde Fransız ekip ASVEL Lyon ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE - ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA?

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma Fenerbahçe'nin resmi kanalından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding, grupta oynadığı ilk maçta Valencia Basket'i 96-66 mağlup etmişti.

ASVEL Lyon ise DVTK Miskolc'a 67-57 mağlup olmuştu.


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