Erol Bulut'tan Fenerbahçe itirafı!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 15:51

Güncelleme: 10.10.2023 - 15:51

Cardiff Teknik Direktörü Erol Bulut, TRT Spor'a flaş açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut yaptığı açıklamada, "Cardiff günlerim çok yoğun geçiyor. Hazırlık kampından döndük orası çok yoğun geçiyor. Champhionship'te yılda 46 maç ve kupa maçları da oluyor. Tempo gerçekten çok yüksek oluyor. Yüksek şiddetli koşu ve sprint sayıları yüksek burada. Türkiye ile farkı o. Önemli olan sürekli maç yaptığın için yüzde yüz olman. Cardiff için son 2 sene çok iyi geçmedi. Bizim gelmemizle ve bir iki transferle heyecan kattık takıma, havayı değiştirdik. Birbirimize daha çok yakınlaştık ve bir olmaya çalıştık. Hedefimiz son 2 seneden daha iyisini yapmak. Benim hedefim takımı ilk 10 sırada tutabilmek. Tabii ki daha iyisi de olabilir" dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİM"

Erol Bulut, "Cardiff'ten 3 sene önce de teklif almıştım. O zaman Alanyaspor'daydım. Görüşmeler yaptık ama Fenerbahçe daha ağır bastı. Fenerbahçe'yi seçtim. Bu sene teklif gelince niye olmasın dedim. Avrupa'ya çıkmak hedefimde vardı" ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün ve Ozan Tufan ile ilgili de konuşan Bulut, "Yunus Akgün kaliteli bir futbolcu. Adaptasyon süresini geçirecek ve devamnı iyi getirecek diye düşünüyorum. Ozan Tufan da adaptasyon sürecini atlattı Hull City'de iyi bir gidişi var" açıklamasını yaptı.