Fenerbahçe Atletico Madrid'i ikna etti: Çağlar Söyüncü transferinde işlem tamam!

Yayınlanma: 01.07.2024 - 10:08

Güncelleme: 01.07.2024 - 10:08

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için Atletico Madrid ile anlaştı.

Sarı-lacivertliler, Çağlar için 5 milyon Euro önerdi ve kulübünün de izniyle milli futbolcuyla görüşmeye başladı. Söyüncü, Fenerbahçeli yetkililere takımda kalmak istediğini belirtti.

FENERBAHÇE'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Kulübü Atletico Madrid ile de görüşen Çağlar Söyüncü, bedelsiz geldiğini, kariyerine Fenerbahçe’de devam etmek istediğini iletip bonservisi için kolaylık talebinde bulundu.

ATLETİCO MADRİD'İN İNADI KIRILDI

Fenerbahçe, 12 milyon Euro’dan inmeyen Atletico Madrid’in inadını kırdı ve bonuslarla beraber 10 milyon Euro’ya yakın bir bedelle Çağlar’ın bonservisini aldı.Sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atan milli futbolcu, takıma katıldı.

Çağlar Söyüncü, geçen sezonun ikinci yarısında forma giydiği Fenerbahçe'de 16 maçta 2 gol kaydetti.