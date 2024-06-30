Fenerbahçe Beko ayrılığı resmen açıkladı!
Fenerbahçe Beko, 28 yaşındaki Yunan şutör gard Tyler Dorsey ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko, yeni sezon çalışmaları kapsamında Nick Calathes, Yam Madar, Johnathan Motley ve Nate Sestina'dan sonra bir ayrılığı daha duyurdu.
Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki tecrübeli şutör gard Tyler Dorsey ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''2023 yılının Mart ayından bu yana formamızı giyen sporcumuz Tyler Dorsey ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Tyler Dorsey'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.
YENİ DURAĞI OLYMPIAKOS
Dorsey'nin yeni adresinin eski takımlarından olan Yunan ekibi Olympiakos olması bekleniyor. Yıldız oyuncu, Olympiakos ile görüşmelerinde son aşamaya geldi.
Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.
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