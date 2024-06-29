Hollanda'dan Ferdi Kadıoğlu'na büyük övgü: 'Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından'
EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu'nun performansı dikkat çekti. Hollanda basınından Vincent Schildkamp, milli oyuncu hakkında, "EURO 2024'te mükemmel bir performans sergiliyor. Onun bu gelişimi hoşuna gidiyor. Fenerbahçe'nin de tartışmasız en iyi oyuncularından biri" ifadelerini kullandı.
ESPN'in Hollanda'da yayın yapan spor kanalı, EURO 2024'ün en dikkat çeken oyuncularından biri olarak Ferdi Kadıoğlu'nu gösterdi.
Programda yorum yapan ülkenin en ünlü gazetecilerinden Jan Joost van Gangelen, Ferdi Kadıoğlu hakkında, "Gerçekten çok büyük büyük bir futbolcu oldu. Hollanda'dayken çocuk saçları ve sivilceleri olan biriydi, şimdi gerçek bir adam oldu. Gerçekten çok büyük bir yıldız haline geldi ve çok da hızlı bir oyuncu oldu" yorumunu yaptı.
"FENERBAHÇE'NİN EN İYİ OYUNCULARINDAN"
Programdaki diğer yorumcu Vincent Schildkamp ise milli oyuncunun performasnına ilişkin, "Hollanda'dan ayrıldıktan sonra hızlı bir şekilde gözden düşmüştü ancak sonra kendini geliştirdi. EURO 2024'te mükemmel bir performans sergiliyor. Onun bu gelişimi hoşuna gidiyor. Fenerbahçe'nin de tartışmasız en iyi oyuncularından biri" ifadelerini kullandı.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon 50 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
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