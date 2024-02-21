Fenerbahçe - Avenida maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA EuroLeague çeyrek final ilk maçında kendi evinde Perfumerias Avenida ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

AA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 13:30
Fenerbahçe - Avenida maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague çeyrek final ilk maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini konuk edecek.

FENERBAHÇE - AVENİDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

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FENERBAHÇE - AVENİDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele kulüp televizyonu FB TV'den naklen yayımlanacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü İspanya'nın Salamanca şehrinde oynanacak.

İki galibiyet alan takımların Dörtlü Final'e yükseleceği çeyrek finalde gerekmesi halinde üçüncü maçlar, 6 Mart'ta yapılacak.

Sarı-lacivertli ekip turu geçmesi durumunda Dörtlü Final'de ÇBK Mersin-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi ülkenin sonradan açıklanacağı Dörtlü Final ise 12-14 Nisan'da düzenlenecek.


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