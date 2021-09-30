Fenerbahçe'de tribünlerden oyunculara ıslıklı tepki
UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşan Fenerbahçe'de tribünler, Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş'ı oyundan çıkarken ıslıkladılar.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Olympiakos'u konuk ediyor.
Sarı-lacivertlilerin 3-0 geride olduğu karşılaşmada 69. dakikada kaptan Luiz Gustavo ve Diego Rossi yerini Zajc ve Berisha'ya bıraktı.
Fenerbahçe taraftarları bu iki oyuncuyu ıslıklarken, bazı taraftarlar da alkışlarla destek oldular.
Dakika 75'te Mert Hakan Yandaş da yerini Max Meyer'e bırakırken, tribünlerden yoğun ıslık sesi duyuldu.
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