Fenerbahçe'de tribünlerden oyunculara ıslıklı tepki

30 Eylül 2021 Perşembe, 21:19

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Olympiakos'u konuk ediyor.

Sarı-lacivertlilerin 3-0 geride olduğu karşılaşmada 69. dakikada kaptan Luiz Gustavo ve Diego Rossi yerini Zajc ve Berisha'ya bıraktı.

Fenerbahçe taraftarları bu iki oyuncuyu ıslıklarken, bazı taraftarlar da alkışlarla destek oldular.

Dakika 75'te Mert Hakan Yandaş da yerini Max Meyer'e bırakırken, tribünlerden yoğun ıslık sesi duyuldu.