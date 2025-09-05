Bodrum FK, Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna kattı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.09.2025 14:51:00
Bodrum FK, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1'inci Lig'de ilk 4 haftada topladığı 8 puanla milli araya 3'üncü sırada giren Bodrum Futbol Kulübü, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu'yu kadrosuna dahil etti.

Geçen sezon 2'nci Lig'de Menemen FK'da kiralık olarak forma giyen genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emirhan, Ali Habeşoğlu ve Berşan'dan sonra Bodrum ekibinin üçüncü transferi oldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Menemen FK'da kiralık olarak forma giyen, Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Emirhan" ifadeleri kullanıldı.

Emirhan, geçen sene Menemen FK'da 28 lig maçına çıkıp 8 kez gol sevinci yaşadı.

