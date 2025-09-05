Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson'dan Manchester City'ye veda!

Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, İngiliz ekibinde eski takım arkadaşlarına ve kulübe veda etmek için İngiltere'ye gitti. Ederson, burada açıklamalarda bulundu.

Ederson açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Benim için inanılmaz bir şey. Sekiz sezonda Premier Lig'de altı şampiyonluk! Son Premier Lig şampiyonluğundan sonra Fred Caldeira (TNT Sunucusu) ile konuştuğumu ve dört kez üst üste şampiyon olduktan sonra bunun artık normal olduğunu söylediğimi hatırlıyorum! Bu normal değil! Tarih yazdık, takımım tarih yazdı! Oyuncular, teknik ekip, bu kulüp tarih yazdı!"

'HAYALLERİM GERÇEK OLDU'

"Tek bir şey söylemek zor çünkü çok şey hissediyorum. Manchester'a çok genç ve bu formayı giyme hayaliyle geldim. Sıkı çalışmak, her şeyi vermek ve oynayan daha yaşlı oyuncuların deneyimlerinden yararlanarak kupaları kazanmaya çalışmak gibi bir zihniyetim vardı. Hayallerimiz gerçek oldu ve o anlar için çok mutluyum. Hayatımın bu döneminden mutluyum."

'SEKİZ YIL SONRA TAŞINMAK ZOR'

"Sekiz yıl sonra taşınmak zor, evi değiştirmek ve Türkiye'ye gitmek çok stresli ama ailemle birlikte mutluyuz. Bu, benim ve ailem için en iyi karar."

'HER ŞEYİ ÖZLEYECEĞİM'

"Sekiz yıldız verdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Sonsuza kadar kalbimde kalacaksınız. Her şeyi özleyeceğim! Kulübü, insanları, her şeyi! Etihad'daki maçları özleyeceğim."

Fenerbahçe, Brezilyalı eldiven ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.