18.09.2025 14:52:00
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan hakem tepkisi!

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Alanyaspor maçının ardından hakem kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından hakem kararlarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZİN YÜREĞİNİ SIZLATTI"

Saran, mücadelede verilen kararların Türk futbolundaki adaletsizlikleri yeniden gözler önüne serdiğini belirterek, "Dünkü maçta yaşanan hakem faciası hepimizin yüreğini sızlattı. Türk futbolunun içine düşürüldüğü adaletsizlik bir kez daha gün yüzüne çıktı" ifadelerini kullandı.

"ADALETSİZ DÜZENE BOYUN EĞİLMEYECEK"

Fenerbahçe yönetiminde kimlerin olduğunun bu noktada fark etmediğini vurgulayan başkan adayı, "Fenerbahçe yönetimindeki isimlerin kim olduğu fark etmez, bu adaletsiz düzene boyun eğilmeyecektir. Bu mücadele camiamızın ortak davasıdır" dedi.

