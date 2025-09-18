Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.09.2025 14:13:00
Fenerbahçe'den Riva çıkarması: Ali Koç'un TFF'ye gideceği saat belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, saat 16.00'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerine gideceğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yapacak.

MHK BAŞKANI İÇİN İSTİFA TALEBİ

Sarı-lacivertli yönetimin gündeminde, hakem tartışmalarının merkezindeki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu var. Fenerbahçe, Gündoğdu'nun görevinden istifasını talep edecek.

CİHAN AYDIN VE VAR HAKEMİNE YAPTIRIM

Ayrıca Fenerbahçe, 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor karşılaşmasında verdiği kararlarla büyük tepki çeken hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Onur Özütoprak için de disiplin ve yaptırım uygulanmasını isteyecek.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, saat 16.00'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerine gidecektir."

