Fenerbahçe'den flaş hakem paylaşımı: 'Hesap zamanı'

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele, tartışmalı hakem kararlarıyla da gündeme damga vurdu.

HAKEM KARARLARI GÜNDEM OLDU

Mücadelede Fenerbahçeli oyuncuların özellikle uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonlara yönelik yoğun itirazları vardı. Sarı-lacivertli camia, hakem kararlarının maçın kaderini etkilediği görüşünde birleşti.

'HESAP ZAMANI'

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü, resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kulüp, tartışmalı pozisyonların görüntülerini bir video halinde yayınlayarak, gönderiye "Hesap zamanı" notunu düştü.

İşte Fenerbahçe'den yapılan paylaşım: