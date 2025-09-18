Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den flaş hakem paylaşımı: 'Hesap zamanı'

Fenerbahçe'den flaş hakem paylaşımı: 'Hesap zamanı'

18.09.2025 12:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'den flaş hakem paylaşımı: 'Hesap zamanı'

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Alanyaspor ile 2-2 beraberlikle sona eren maçtaki hakem kararlarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele, tartışmalı hakem kararlarıyla da gündeme damga vurdu. 

HAKEM KARARLARI GÜNDEM OLDU

Mücadelede Fenerbahçeli oyuncuların özellikle uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonlara yönelik yoğun itirazları vardı. Sarı-lacivertli camia, hakem kararlarının maçın kaderini etkilediği görüşünde birleşti. 

'HESAP ZAMANI'

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü, resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kulüp, tartışmalı pozisyonların görüntülerini bir video halinde yayınlayarak, gönderiye "Hesap zamanı" notunu düştü.

İşte Fenerbahçe'den yapılan paylaşım:

İlgili Konular: #fenerbahçe #hakem #Alanyaspor

İlgili Haberler

Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Kongre kaosunun rüzgârını birileri fırtınaya çevirmeye çalışıyor'
Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Kongre kaosunun rüzgârını birileri fırtınaya çevirmeye çalışıyor' Spor yazarları, Süper Lig'in 1. hafta erteme maçında Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.
Sosyal medyadan paylaştılar! Beşiktaş'tan Fenerbahçe maç için Onur Özütoprak tepkisi
Sosyal medyadan paylaştılar! Beşiktaş'tan Fenerbahçe maç için Onur Özütoprak tepkisi Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası paylaşım yaptı.
Eski hakemler Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi: Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Eski hakemler Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi: Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Trendyol Süper Lig'deki erteleme maçında Fenerbahçe ve Alanyaspor 2-2 berabere kaldı. Trio programında eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.