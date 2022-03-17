Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 6 ay sonra muhtemelen yabancı bir hocayla çalışacağız

17 Mart 2022 Perşembe, 18:31

Fenerbahçe kulübü genç futbolcular Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan genç futbolcular mutluluklarını dile getirdiler.

Ülker Stadı'ndaki imza töreninde konuşan başkan Ali Koç, gençlik planlamasının önemine değindi.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Birkaç gün evvel buradaydık. Kaygı verici konular için buradaydık. Bugün kulübümüzün yarınlarını dizayn edecek güzel, mutlu, pozitif bir konu için bir araya geldik. Bizim amacımız iyi bir futbol akademisine sahip olmak ve ihracatçı bir kulüp olmak. Yetiştirmek ve ihraç etmek. Gençleşme operasyonuyla birlikte, Fenerbahçe'nin yapacağı kontratlarda da ciddi bir yapısal değişikliğe gitmemiz gerekiyor.

Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü ve rakiplerimizin de buna dahil, 2-2.5-3 sahayla sistemi çevirmeye çalışıyoruz. Bizim 1 tanesi çim saha. Her bakımdan yetersiz. Buna rağmen altyapı kadroları iyi işler çıkarıyorlar. Bizim için tüm oyuncularımız değerli. Akademi konusunda planlarımız var ve çok ciddi adım attık. Amacımız iyi bir futbol akademisine sahip olmak. Özkaynak ve ihracatçı bir kulüp olmak çok önemli. Türkiye, 30 yaş üstü oyunculara en çok süre veren ülke. 22 yaş altına en az süre veren de Türkiye."

FERDİ KADIOĞLU YORUMU

Başkan Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesini uzatmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi: "Ferdi, bilmiyorum kendisi biliyor mu, ben başkan seçildikten sonra yaptığımız ilk transferdir. İtalya'nın Sardunya Adası'na gittiğimde Cocu ile görüştüm. NEC'te oynayan bir Türk çocuk var, ne düşünüyorsun dedim. Çok iyi olur, çok iyi tanıyorum dedi. Ferdi'yi aldık. Sözleşme uzattığımız için çok mutluyuz. Ferdi Kadıoğlu, İsviçre çakısı gibi... Nereye koysan oynuyor.

İlk sezon U19'la daha çok maça çıktı. Bu sezon tavan yaptı. Vitor Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Gelişmesinde onun da katkısı olduğunu biliyorum. Ferdi'den çok memnunuz, mutluyuz, sözleşme uzattığı için daha da memnun, daha da mutluyuz. Türk Milli Takımı'nı seçti. "

"MUHAMMED 11 YAŞINDAN BERİ BURADA"

"Muhammed Gümüşkaya'yı çok takım istedi. 11 yaşından beri burada. Biz değerlendirecektik bu teklifleri. Vitor Hoca, Muhammed'i satmayacaksınız, kiralık da vermeyeceksiniz, ben bu çocuğu yetiştireceğim dedi. Keza öyle de oldu."

"ARDA GÜLER, İNŞALLAH HEP GÜLER"

"Arda Güler, inşallah hep güler. Murat Cavcav'a teşekkür ediyorum. Bu transferin gerçekleşmesi nedeniyle teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği'ne, böyle bir futbolcu yetiştirdiği için teşekkür ediyorum. Ben nazara inanan biriyim. Allah nazarlardan saklasın. Arda öyle bedavaya gelmedi, iyi de bir para ödedik. (Gülerek) Arda hep futboluyla hem karakteriyle şimdiden dikkati çekti. İnşallah her geçen gün futbolunun üstüne koyarak devam eder. Hepimiz onu keyifle izliyoruz ama daha yolun başında. Aman dikkat bu sektör sizi bir anda göklere çıkarır bir anda da yere batırırlar.

"İSAK VURAL'I ARDA VE FERDİ'YE EMANET ETTİM"

İsak Vural, buranın en genci. Onu Arda ve Ferdi'ye emanet ettim. Arda ile oda arkadaşı. Büyük kulüplere rağmen onu cezbedebilmeye inanmıyorduk. Kısmet işte. Kısmet varsa öyle ya da böyle oluyor. İsak'ın babası, fazla fanatik derecede Fenerbahçeli. Bütün maçları seyrediyor. Evlatlarını da öyle yetiştirmiş. İsak, Fenerbahçe'yi yaşadı, yaşıyor. Ondan da çok büyük beklentilerimiz var. A Takım ile maça çıkacak, U19'la maça çıkacak.

Fenerbahçe'ye dair bir söz vardır, 'Küçük bir çocukken büyülendim heybetinden.' diye. Biz bugün bu çocuklarımızla imzayı atıyoruz. İsmail hocamız ve teknik kadromuz, Vitor Pereira için de aynısını söyleyebilirim, gençlere farklı bakıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Genç oyuncularımızı korumamız lazım. Bir günde yıldız, bir günde en başarısız insan olabiliyorsun ülkemizde.

Bu arkadaşlar başarılı oldukça, bu gibi arkadaşlarımızdan dahası Fenerbahçe'ye gelmeye başlayacak. U21 şampiyon kadromuzdan, bir kişi takımımıza hizmet edemedi. Merih Demiral'lı kadrodan bahsediyorum. Ne hikmetse. Biz gençlere farklı yaklaşıyoruz. "

"6 AY SONRA BÜYÜK İHTİMALLE YABANCI BİR HOCAYLA ÇALIŞACAĞIZ"

"İsmail Kartal hiç para pul konuşmadan, sıkıntılı bir dönemde takımı aldı. İsmail Hoca'nın '2. adam olmak istemiyorum' diye bir sözünü hatırlamıyorum. İsmail Hoca daha bize çok hizmet edecek. İnşallah devam edebilir. 6 ay sonra çok büyük ihtimalle yabancı bir hocayla çalışacağız."