Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Aykut Kocaman'ı tutmak daha doğru olabilirdi

05 Şubat 2022 Cumartesi, 16:48

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK Başkanı Vefa Küçük, YDK üyeleri ve misafirler katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"HULUSİ BELGÜ'NÜN İFTİRALARI"

"Bu 15. toplantımız geldiğimizden beri. Artık eteğimizdeki taşlarımızı dökmenin vakti geldi diye düşünüyoruz. Hepinize cevap vereceğim. Sevgili Hulusi Belgü'ye de ayrı cevap vereceğim.Hulusi Belgü kendi egosunu tatmin etmek için, sosyal medyada kendini daha renkli konuma getirmek için bir kısmı iftira olan sözlerine de değineceğim. Bizim için en önemli konu 3 Temmuz dönemiyle ilgili konular.

"27 ARALIK'TA FENERBAHÇE'NİN HAKLILIĞIYLA SON BULMUŞTUR"

Fenerbahçe tarihinde pek çok önemli olaylar, günler vardır. 10 yıl boyunca olduğu gibi tarih bir kez daha tüm Fenerbahçelileri haklı çıkarmıştır. Hepimizin emin olduğu gibi, tüm Türkiye'nin şahit olduğu gibi en zor şartlardan geçip, en ağır mücadeleyi vererek elde ettiğimiz 2010/2011 şampiyonluğumuz hedef alınarak, kulübümüzün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm değerlerine, önceki başkanımız Aziz Yıldırım'a, eski yönetim kurulu üyelerimize, davadaki diğer arkadaşlarımıza, bütünlüğümüze yapılan FETÖ saldırısı 27 Aralık'ta Fenerbahçe'nin haklılığıyla son bulmuştur. Allah'a çok şükür. Fenerbahçe şike yaptı diye yazanların inadına, Yargıtay Kararımızı pek çok gazeteye tam sayfa ilan olarak verdik. Fenerbahçe'nin haklılığı yüzlerine tokat gibi çarpsın.

"TAZMİNAT DAVASI"

Fenerbahçe'nin 3 Temmuz sürecinde Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi gasp edilmesi Fenerbahçe'nin uğramış olduğu zararların tazmini için Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davamızı açtık. Bu davada talep edilen tutar Fenerbahçe'nin uğradığı zararları karşılamaya elbette yetmeyecektir. Hiçbir şekilde tartışma konusu olamayacak kesinlikte olan kalemleri tespit ederek, talep arttırımında bulunma hakkımızı daima saklı tutarak asgari bir tutar belirledik. Fenerbahçe'nin uğradığı zararların tazmini için kişisel problemleri bir yere bırakıp, camia olarak kenetlenip kişiler ve kurumlar ayrı demeden, bu mücadeleyi hep birlikte vermeliyiz. Önceki başkanımız kendi kulvarında, Fenerbahçe Spor Kulübü kendi kulvarında gitmeyle en iyi sonuca varamayız. Bu yönde bizim her daim beraber çalışmaya açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Aksi takdirde bizler kaybedeceğiz.

"TFF'YE İKİ BAŞVURU YAPTIK"

Fenerbahçe Spor Kulübü derinden ve dibinden bu süreç içinde etkilenmiştir. Ekonomik, finansal, itibar, rekabetçilik açısından etkilenmiştir. Bakın bu süreç sonrasında kaç şampiyonluğumuz var. Bizi geçen rakibimizin bu süreçten faydalanarak kaç şampiyonluğu var. Hep birlikte hareket edelim. Biz ne yaptık? TFF'ye iki başvurumuz oldu. Yargıtay Kararı sonrası. İlk başvurumuz o dönem oynanmayan Süper Kupa'nın tekrar oynanması yönünde. TFF olumlu yaklaştı. Oynanırsa rakibimiz olacak Beşiktaş'ın da sıcak yaklaştığını, bunun da onaylanacağını ümit ediyoruz. Yargı kararıyla tescillenen, şampiyonluğun kendisine ait olduğunu iddia etmekte hala ısrar eden, hatta açıklamayı resmi internet sitesinde yayınlamaktan imtina etmeyen kulübe dair bir adım atmak zorunda kaldık. TFF Yönetim Kurulu'na bu asılsız ve yanlış bilginin başvuru yaptık. Hak etmediğiniz kupa için FETÖ söylemlerinin yanında mı olacaksınız yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında mı olacaksınız? Artık karar verin. Hem öyle, hem böyle olmaz. Tarafınızı seçin.

"AYKUT KOCAMAN'I GÖREVDE TUTMAK DAHA DOĞRU KARAR OLABİLİRDİ"

2018/19 sezonu... 20 yıllık iktidardan sonra yepyeni bir yönetim. Teknik Direktör, İdari ve Menajer çok fazla taşı aynı anda yerinden oynattık. Dönüp baktığım zaman belki de o zamanki hocamız sayın Aykut Kocaman'ı tutup bir sezon daha devam etmek daha doğru karar olabilirdi. Ancak hatalarımızı başkasına yüklemedik.

"VITOR PEREIRA'YI GETİRMEKLE HATA ETMEDİK"

Önümüzdeki sezon teknik direktör konusu, devre arası transferleri ve UEFA listesi konusuna gelelim. Vitor Pereira'yı getirmekle hata etmedik. 4 ülkede şampiyon olmuş. Türkiye'yi biliyor. Türkiye'de yaşamış. Türkiye'de medya, hakem, federasyonu biliyor. Puan averajı neredeyse Almanya tecrübesi hariç hepsinde 2'nin üzeri. Transfermarkt'tan bakın. Pek çok kupa kazanmış. Ben hala bu tercihin yanlış olmadığını düşünüyorum. Ancak ülke futbol ikliminde, bizim ona sunduğumuz iklimde başarılı olamadı. Türkiye'ye gelen yabancı hocaysanız, Türkiye'de büyük bir takıma geliyorsanız nasıl sıkıntılar yaşandığını tecrübe ederek gördük. Daha hocamız gelmeden yıpratılma operasyonları başlatıldı. Bundan sonraki hocamızı konuşacağımız için söylüyorum. Türk hocalar maç kaybederken her türlü sabır diyen kişiler, yabancı hocalar kaybederken eleştiriyor.

"YENİ SEZONDAKİ TEKNİK DİREKTÖR KONUSU"

Geldiğimiz nokta itibariyle belirlediğimiz 3 hocayla görüşmelerimiz devam etmektedir. İkisiyle parasal konuları müzakere aşamasına gelindi. Bu insanlar hemen para pul konuşmuyor. Konsept, kulüp, vizyon, hedefler. Kadrolar inceleniyor, maçlar seyrediliyor. Bu yüzden arzu etmemize rağmen İsmail hocayı getirdikten sonra bu konuda acele etmeden en sağlıklı kararı verebilmek için devam ediyoruz.

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