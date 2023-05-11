Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Hakem hatalarını belgeselleştireceğiz'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 23:10

Güncelleme: 11.05.2023 - 23:17

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımı Fenerbahçe Opet'in Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyon olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"3 büyük takıma, cumhuriyetin başında sporu sevdirin görevi verilmiş. Onun için birçok branştayız ama bugün baktığımızda kadın voleybolda VakıfBank, onları da tebrik ediyorum çok önemli işler yaptılar. Ama onların bütçesi ile bizim bütçemiz... THY, önümüzdeki sene kuvvetli geliyor. VakıfBank'ın salonunu gördünüz, ne kadar güzel.

"ÜLKEDE SPORUN KALKINMASINA 3 KULÜP HİZMET ETTİ"

Ama yatırım yapmadan o salonu aldılar. Devlet ve belediye imkanı ile. Helal olsun onlara da. Negatif anlamda söylemiyorum ama bu ülkede sporun gerçek anlamda kalkınmasına bu 3 büyük kulüp hizmet etti. Biz destek beklerken çok daha mali kuvveti olan kamu bankaları ile yarışmak zorunda kalıyoruz. Devletimizin 'Doğru mu yanlış mı yapıyoruz' diye tepeden bakması lazım.

"HAKEM HATALARINI BELGESELLEŞTİRECEĞİZ"

Futbolda arzulanan şampiyonluk gelmediğinde bunların kıymet-i harbiyesi olmuyor. Orada da iyi başladık, Dünya Kupası sonrası sıkıntı yaşadık ama bir bakın. Ne puanlarımız hakemler tarafından... Hakem hatası tarafından da demek istemiyorum. Bunları belgesel gibi hazırlayacağız.

"ALEYHİ OLAN TAKIM HEP BİZİZ"

Hep konuşulan hatalar bir takımın lehine diğer takımın aleyhine oluyor. Aleyhi olan takım hep biz oluyoruz. Taraftarımızın bunu göz ardı etmemesi gerekiyor. Futbolda bardağın boş tarafı hep bize denk geliyor ancak bir yerde bu şans da dönecek. İnşallah tez zamanda olur.