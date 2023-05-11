Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat için kararını verdi

Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:54

Güncelleme: 11.05.2023 - 17:54

Fenerbahçe yönetimi, sezon başında Göztepe'den kiralanan file bekçisi İrcan Can Eğribayat için kararını verdi.

Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan 24 yaşındaki file bekçisi gösterdiği performans ile alkış topladı.

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, İrfan Can'ın bonservisini almak için Göztepe ile masaya oturacak.

Sarı-lacivertliler, kontratında 1.2 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan İrfan Can Eğribayat'ı satın almayı planlıyor.

İrfan Can, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmada maç başına 2.6 kurtarış yapma başarısı gösterdi.