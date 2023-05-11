Fenerbahçe Alagöz Holding'de yol ayrımı
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekibi Fenerbahçe Alagöz Holding, 29 yaşındaki basketbolcu Olcay Çakır Turgut ile yolların ayrıldığını duyurdu.
FIBA Kadınlar EuroLeague'de ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe Alagöz Holding'de bir ayrılık yaşandı.
Sarı-lacivertli kulüp, takım kaptanı Olcay Çakır Turgut'un gelecek sezon kariyerine Avrupa'da devam edeceğini duyurdu.
Olcay Çakır Turgut
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın formasını yıllarca gururla taşıyan, henüz 12 yaşında giymeye başladığı Çubuklumuzla altyapıdan A Takıma sayısız zafer ve şampiyonluklar yaşayan, disiplini, başarıları ve duruşuyla Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdürecektir.
2022-23 sezonunu EuroLeague ve Lig Şampiyonlukları ile tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın en kıymetli parçalarından biri olan kaptanımıza başarılar diliyor, bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için teşekkürlerimizi iletiyoruz."
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