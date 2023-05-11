Fenerbahçe Alagöz Holding'de yol ayrımı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekibi Fenerbahçe Alagöz Holding, 29 yaşındaki basketbolcu Olcay Çakır Turgut ile yolların ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 16:31
Fenerbahçe Alagöz Holding'de yol ayrımı
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FIBA Kadınlar EuroLeague'de ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe Alagöz Holding'de bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüp, takım kaptanı Olcay Çakır Turgut'un gelecek sezon kariyerine Avrupa'da devam edeceğini duyurdu.

Olcay Çakır Turgut

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın formasını yıllarca gururla taşıyan, henüz 12 yaşında giymeye başladığı Çubuklumuzla altyapıdan A Takıma sayısız zafer ve şampiyonluklar yaşayan, disiplini, başarıları ve duruşuyla Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdürecektir.

2022-23 sezonunu EuroLeague ve Lig Şampiyonlukları ile tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın en kıymetli parçalarından biri olan kaptanımıza başarılar diliyor, bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için teşekkürlerimizi iletiyoruz."


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