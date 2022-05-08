Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile polis arasında ilginç diyalog
Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarlara açan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bir taraftarın stada girişine izin vermeyen polise sert çıktı. Arabasıyla stada giriş yaparken yaşananları gören Koç, hışımla arabasından inerek duruma müdahale etti.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi son antrenman Ülker Stadı'nda gerçekleştirildi. İdman öncesinde stat girişinde Başkan Ali Koç, bir taraftarın stada alınmadığını görünce arabasından inerek duruma müdahale etti.
"MEMUR BEY NE YAPIYORSUN!"
Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı videoda arabasıyla stada girmek üzere olan Ali Koç'un, bir taraftarın polis tarafından stada alınmamasına sinirlendiği görüldü.
Hışımla arabasından inen Koç, polise "Memur bey, ne yapıyorsun!?" diye seslendi. Polisin "Başkanım buradan girişler yasak" demesi üzerine Koç, içeri alınmayan taraftar için "Kulübe alıyorum ben, ofisime" ifadelerini kullandı ve taraftarın stada girişine izin verildi.
Video Haberler
- CHP'li Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
- Hırsızın fotoğrafını dükkanın camına astı
- Belgrad Ormanı'na akın ettiler
- Mizaha bile sansür!
- Köpeği araca bağlayıp sürükledi!
- Yol kenarındaki pikaba çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
- 5 ay önce çığ altında kaldılar: Cesetleri bulundu
- ‘Ben ondan daha güzelim diye oldu’
- Bir gecede onlarca araç soyuldu
- Taksim'de dehşet: Ölmek için altgeçitten atladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'ne gece yarısı operasyonu
- Cezaevinde intihar etti!
- 'İktidara toz kondurmaması...'
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- İnce, ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
- Say'dan İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
- AKP'li başkandan 'alkol' açılımı
- Hande Fırat yazdı sildi
- Meteoroloji'den mayıs ayında kar yağışı uyarısı
- AKP'nin oy oranını yazdılar