Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile polis arasında ilginç diyalog

Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarlara açan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bir taraftarın stada girişine izin vermeyen polise sert çıktı. Arabasıyla stada giriş yaparken yaşananları gören Koç, hışımla arabasından inerek duruma müdahale etti.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2022 Pazar, 16:16
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile polis arasında ilginç diyalog
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi son antrenman Ülker Stadı'nda gerçekleştirildi. İdman öncesinde stat girişinde Başkan Ali Koç, bir taraftarın stada alınmadığını görünce arabasından inerek duruma müdahale etti.

"MEMUR BEY NE YAPIYORSUN!"

Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı videoda arabasıyla stada girmek üzere olan Ali Koç'un, bir taraftarın polis tarafından stada alınmamasına sinirlendiği görüldü.

Hışımla arabasından inen Koç, polise "Memur bey, ne yapıyorsun!?" diye seslendi. Polisin "Başkanım buradan girişler yasak" demesi üzerine Koç, içeri alınmayan taraftar için "Kulübe alıyorum ben, ofisime" ifadelerini kullandı ve taraftarın stada girişine izin verildi.


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