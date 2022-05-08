Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması: Benden haber bekliyorlar

Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör adaylarından Jorge Jesus, çarpıcı bir açıklamada bulundu. Jesus, "Fenerbahçe, benden haber bekliyor. Ne olacağını bilmiyorum ama artık bazı kararlar almam gerekiyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2022 Pazar, 15:59
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması: Benden haber bekliyorlar
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Adı Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, Brezilya'da yayın yapan SporTV'ye açıklamalarda bulundu. 

Jesus, Flamengo'da çalıştığı dönemi kariyerinin en iyi dönemi olarak nitelendirerek, "Flamengo, kariyerimin zirvesiydi. Benim için tarihi bir dönemdi. Sadece kazandığımız kupalar değil, oyuncularla olan ilişkim de. Hiç, bu kadar birbirimize bağlı olduğumuz ve beni böyle seven bir oyuncu grubuyla bir arada olmamıştım" dedi.

"FENERBAHÇE BENDEN HABER BEKLİYOR"

Fenerbahçe ile ilgili ise tecrübeli çalıştırıcı, "Flamengo'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Flamengo'yu tekrar çalıştırabilirim. Belki 1-2 yıl içinde. Bilmiyorum. Artık özgür bir antrenörüm. İstediğim seçimi yapabilirim. Portekiz'e döndüğümde ne yapmak istediğimle ilgili karar vereceğim. Fenerbahçe benden haber bekliyor. Ne olacağını bilmiyorum ama artık bazı kararlar almam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

 


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