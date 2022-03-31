Trabzonspor’a Hamsik müjdesi

Spor Toto Süper Lig’in lideri Trabzonspor, 31. haftada oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. 2 ayı aşkın süredir sakatlık problemi yaşayan yıldız oyuncu Marek Hamsik de katıldığı antrenmanda temposunu arttırdı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2022 Perşembe, 12:51
Trabzonspor’a Hamsik müjdesi
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Spor Toto Süper Lig'de 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlaycak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo mavili oyuncular, dinamik ısınma ve pas çalışmasının ardından 5’e 2 çalışmaları yaptı. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

HAMSIK'TEN MÜJDE

Antrenmanda tedavi sürecindeki Marek Hamsik de yer aldı. 2 ayı aşkın süredir sakatlık problemi yaşayan Slovak yıldız, Beşiktaş karşılaşmasında kadroda olmaya hazırlanıyor.

Milli arada Trabzon’dan hiç ayrılmayıp, aralıksız çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, antrenman temposunu da artırdı. Hamsik’in pazar günü kadroda olma ihtimali yüksek olduğu belirtildi.



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