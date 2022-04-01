Ukraynalı sporcular Rize’ye geldi
Ukraynalı savaş mağduru 10-16 yaş grubu 43 altyapı sporcusu akşam saatlerinde Rize’ye geldi.
Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Sivasspor ve Antalyaspor’un da destek verdiği proje çerçevesinde Ukraynalı savaş mağduru altyapı sporcularından oluşan 43 kişilik kafile özel uçakla Polonya’dan Trabzon’a oradan da kara yolu ile Rize’ye geldi. Sporcuları Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri’ne girişinde Asbaşkan Serkan Karavin ve kulüp yöneticileri karşıladı. Savaş mağduru olan 43 sporcu ve 5 ebeveyninin Rize’de ağırlanacağını ifade eden Çaykur Rizespor Asbaşkanı Serkan Karavin, "Kulüpler Birliği’nin almış olduğu kararla Türkiye’de 150’ye yakın çocuğu misafir ediyoruz. Rizespor olarak 43 çocuğumuz 5 ebeveyni ile beraber Rize’deler. Bu tabii ki Türkiye’nin gücünün bir göstergesi. Türkiye burada hepsine kucak açıyor. Bizde Ukrayna’daki sporcu çocuklarımızı buraya getirdik. Bu malum savaş süreci bitene kadar ki, inşallah kısa zamanda çözülür diye düşünüyoruz, burada bizim misafirimiz olacaklar” dedi.
Tüm ihtiyaçlarının kulüp tarafından karşılanacağının altını çizen Karavin, “Konaklamaları ile beraber bütün ihtiyaçları Çaykur Rizespor tarafından karşılanacak. Kendileri ile alakalı eğitimlerinin yanında dil eğitimi vermeyi düşünüyoruz. Başkanımız ve tüm yönetim kurulu üyelerimiz ile beraber bu süreci beraber atlatacağız” şeklinde konuştu.
Sporcuların zor günler yaşadığına da dikkat çeken Karavin, “Çok duygusal bir süreç. Yaklaşık 42 saattir yoldalar tren yolculuğundan sonra uçakla buraya geldiler. Biz burada onlara huzurlu bir ortam sunarak yaşadıkları sıkıntılı süreci atlatmaya çalışacağız” dedi.
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