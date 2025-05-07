Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre kararını açıkladı!

Yayınlanma: 07.05.2025 - 20:05

Güncelleme: 07.05.2025 - 20:05

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı programda kongre alıp almama konusunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları...

"Ben ve arkadaşlarım, Yüksek Divan Kurulu'nda söylediklerimizle aynı noktadayız.

Beşiktaş mağlubiyeti ve derbi performansımız bu sene kabul edilemez. Geldiğimizde UEFA'nın kapağında batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe olarak gösteriliyor. Finansal Fair Play vardı ve manevra alanımız kısıtlıydı. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe, kurumsal ve mali olarak iyi noktada.

Aziz Başkan'ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü olma fikrini biz de devam ettirdik. Aziz Başkan'a teşekkür ederiz ve biz de üzerine koyduk. Orada mahcup edecek bir şey olmadı. Esas özlem futboldaydı.

"PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR"

Mali bağımsızlığı belli bir noktaya getirdik. Futbolda şampiyonluk olmadığında camiayı kesmiyor. Futboldaki kronikleşmiş sıkıntımızın tepkilere ve nefrete kadar gitmesini üzülerek ama anlayışla karşılıyorum.

Allah, bana başkanlığı nasip etti, keşke o formayı terletmeyi nasip etseydi.

Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Diğer camialar uzun yıllar şampiyon olamadı, benzer dönemi yaşıyoruz. Bizim dönemde dijital medya var, eleştiriler yüksek sesle çıkabiliyor. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal.

Biz 'pazara kadar değil, mezara kadar' kültürü taraftarlıktan geldik. Bu jenerasyon farklı, bu futbola da yansıyor. Bizim jenerasyonun taraftarlık anlayışı bambaşkaydı. Ben tribünde olsaydım, camia bu süreçten geçiyor olsaydım, yönetime destek olurdum. Ancak bugünün taraftarını anlamak durumundayız.

NELER YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 yenilmesinin ardından tribünlerde Ali Koç'un istifa etmesi için tezahüratlar yapıldı. Fenerbahçeli kongre üyeleri seçim kararı alınması için imza kampanyası başlattı. Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe başkan adayı olacağını açıkladı.

Ali Koç, 26 Nisan 2025 Cumartesi düzenlenen divan kurulu toplantısında ise "Bizi izleyen tüm camiamıza, taraftarımıza, kamuoyuna açık ve net bir mesaj vermek istiyorum: Biz, yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçemiz, her olumsuz gelişmeden sonra, her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyada yaratılacak algılarla başkan değiştirecek, tribünden yapılan tezahüratlarla yönetimi değiştirecek bir kurum değildir ve hiçbir zaman da olmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.