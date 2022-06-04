Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kombine fiyatları için açıklama!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gelecek sezonun kombine fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, kombine fiyatlarına zam yapacaklarını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gelecek sezonun kombine fiyatları hakkında açıklama yaptı.
Sarı-lacivertlilerin Mali Genel Kurulu'nda bir üye, kombine fiyatlarına zam yapılmamasını talep etti. Bu talep üzerine Ali Koç açıklama yaptı.
Ali Koç konuşmasında "Kombinelere zam getireceğiz arkadaşlar, buna mecburuz. Ve bu zam maalesef %100'ün üzerinde olacak. Herkes elini taşın altına koyacak" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin 2021-2022 sezonunda belirlediği kombine fiyatları şu şekildeydi:
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