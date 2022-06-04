Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi ibra edildi
Fenerbahçe'de olağan mali genel kurulda ibra oylaması yapıldı. Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılında yönetim kurulu faaliyeti ve denetim konusunda ibra edildi.
Fenerbahçe Kulübü 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda devam ediyor.
Mali genel kurula; başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı. 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından üyeler açıklamalarda bulundu.
Ardından başkan Ali Koç, üyelere cevaben konuştu ve 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetimi üyelerin ibrası için oylarına sunuldu.
Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılında yönetim kurulu faaliyeti ve denetim konusunda oy birliğiyle ibra edildi.
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