Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan seçim açıklaması!

Yayınlanma: 05.06.2023 - 19:36

Güncelleme: 05.06.2023 - 19:56

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Ali Koç, başkan adayı çıkması durumunda Olağanüstü Genel Kurul'a gideceğini ifade etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yazılı açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Kulübümüzün çatısı altında Başkan olarak görevde bulunduğum 5. sezon itibariyle Futbol Takımımız, Fenerbahçe için tek başarı kriteri olan şampiyonluğa ne yazık ki ulaşamamıştır.

"GENEL KURULA GİTMEYE HAZIRIZ"

Tüm bu duyguların bir yansıması olarak camiamızın bir bölümünden gelen Olağanüstü Genel Kurul taleplerini de anlayış ve saygıyla karşılıyoruz. Daha önce Fenerbahçemizi yönetmeye talip olacak Değerli Başkan ve Yönetim Kurulu adayları olması halinde Olağanüstü Genel Kurul’a gitmeye hazır olduğumuzu belirtmiştim.

Bu duruşumun arkasında olduğumu vurgulamakla birlikte çağrıyı yaptığım günden itibaren bugüne dek resmi bir aday çıkmadığı da kamuoyunun malumudur.

"RİSK YADSINAMAZ BİR GERÇEKTİR"

Tüm bu gerçekler çerçevesinde, yeni sezonun takım planlaması sürecine girilmişken henüz bir Başkan adayının olmaması, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un -tüzüğümüz gereği yapılabileceği tarih de dikkate alındığında- Fenerbahçe’yi bir sezon daha hedeflerinden uzaklaştırma riski taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir.

Bu risklere rağmen başkan aday çıkması durumunda bugün de Olağanüstü Genel Kurul’a gitmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyorum.

"KISA VADEDE HEDEFİMİZ"

2023-24 sezonunun Futbol Takımı planlaması hayata geçirilmeye başlamış, eksikler tespit edilmiş, Fenerbahçe’nin hedefleri çerçevesinde bütçesel planlamalar yapılmış, transfer görüşmeleri yürütülmektedir.

Kısa vadede Futbol Takımımızın önünde Türkiye Kupası hedefi bulunmaktadır."