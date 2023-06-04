Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a istifa çağrısı
Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen taraftarlar, takım otobüsünün tesislere gelmesiyle birlikte teknik ekip ve futbolculara da tepki gösterdi.
YÖNETİM VE TAKIMA PROTESTO
Futbolcuların özel araçlarıyla tesislerden çıktığı anlarda emniyet güçleri yolları keserek, taraftarların oyunculara yaklaşmasına engel oldu.
Yönetim ve takımı protesto etmeyi sürdüren sarı-lacivertli taraftarlar, daha sonra emniyet güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeyi terk etti.
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