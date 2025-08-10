Fenerbahçe Başkanı, Kerem transferi için Rui Costa’nın inadını Mario Branco ile kıracak: Ali Koç devreye girdi

Ali Koç’un, eski sportif direktör Mario Branco ile görüşüp Benfica Başkanı Rui Costa’yı ikna etmesini isteyeceği öğrenildi.

Transferde kritik nokta ise F.Bahçe’nin Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı olacak.

EN NESYRİ’YE WEST HAM TALİP

F.Bahçe’de takımdan ayrılma ihtimali bulunan En Nesyri’ye İngiltere Premier Lig ekibi West Ham talip oldu. Sarı-Lacivertli yönetimin, yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde 28 yaşındaki santrforun ayrılığına onay vereceği bildirildi. Teknik direktör Mourinho ise yeni bir oyuncu alınmadan Nesyri’nin gitmesine izin verilmemesini yönetime iletti.

O SEVİNÇ KEREM’E MESAJMIŞ

G.Saraylı Barış Alper Yılmaz’ın G.Antep maçında attığı gol sonrası formasıyla yüzünü kapatıp iki elini havaya kaldırarak sevinmesinin F.Bahçe’ye transferi gündemdeki eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na mesaj olduğu öğrenildi. Geçmişte bu şekilde “büyücü” lakabıyla G.Saray’da oynayan Kewell sevinmişti. Kerem de G.Saray’da Harry Potter filminden esinlenip “büyücü”hareketiyle seviniyordu. Barış Alper, Kewell’ın sevincini yapıp, Kerem’e “Tek büyücü var” mesajı yolladı.

‘YABANCI OYUNCU SAYISINI 16 YAPIN’

Süper Lig Kulüpler Birliği yeni sezonda uygulanan 12+2 şeklindeki yabancı oyuncu sayısı kararının gözden geçirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi talepte bulundu. Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan’ın kısa süre önce TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yaptığı ziyarette bu konuyu aktardığı öğrenildi. Kulüplerin büyük bölümü, kadrolarındaki sözleşmeli yabancı oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle bu sezon kontenjanın 16 olmasını TFF yönetiminden istiyor.