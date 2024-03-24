Fenerbahçe Başkanı olmak istiyor mu? Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken yanıt!

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, katıldığı bir YouTube kanalından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapmayı istediği iddialarına yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 10:59
Fenerbahçe Başkanı olmak istiyor mu? Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken yanıt!
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı kendisinin muhtemel Fenerbahçe başkanlığı adaylığına ilişkin konuştu.

343 Digital YouTube kanalına konuk olan Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekide:

-Fenerbahçe başkanı olmak istiyor mu?

"Şartlar onu gerektirirse, öyle bir şey olursa 'Fenerbahçe Başkanı olmam' diyemem."

YABANCI HAKEM İSTEĞİ

"Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın, tansiyon düşer. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan bir insan olarak nasıl ülkemize yabancı futbolcu ve teknik direktör geliyorsa, yabancı bir hakemin de gelebileceğini düşünüyorum."

"İngiltere'de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmıyor, bizim hakem hatalarımızda art niyet aranıyor. Güven bitmiş. İnanç ve güven bitince kaos çıkar."

"Son maça bakarsak Trabzonspor seyircisi tek agresif seyirci değil. Eğer maç 60'ıncı dakikada tatil olsaydı bugün konuşulan konular olmayacaktı. Tansiyonun yükseldiği bir ortamda hakem devam diyor."

ALİ KOÇ AÇIKLAMASI

"Zamanını, parasını Fenerbahçe'ye harcayan biri. Fenerbahçe'ye daha faydalı olacağını düşünüyorum." 

"Başkanımın arkasındayım. Ali Koç'u kalmaya ikna etmek için elimden gelen her şeyi yaparım."


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